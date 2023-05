Si sono azzuffati per futili motivi dandosi calci e pugni, bastonate: scene di brutale violenza quella verificatesi ieri sera nel piazzale di un distributore carburanti di Reggio Emilia. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, con il supporto di una volante della locale Questura giunta successivamente sul posto, oltre a fermare i quattro partecipanti alla rissa hanno evitato che la stessa degenerasse in conseguenze ben più gravi.

Con l’accusa di concorso in rissa aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, nella tarda serata di ieri i carabinieri hanno dunque arrestato quattro cittadini indiani di 43, 40, 35 e 24 anni, tutti domiciliati a Reggio Emilia, ristretti al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti intorno alle 20.00, quando una pattuglia dei carabinieri è stata avvicinata da diversi passanti i quali segnalavano poco più avanti una cruenta rissa che coinvolgeva quattro uomini stranieri, segnatamente all’altezza di un distributore di carburante sito in città. I carabinieri si portavano sul posto e nell’avvicinarsi notavano quattro uomini di etnia indiana che si colpivano a vicenda con calci e pugni. I militari invitavano subito i quattro a cessare lo scontro, ma gli stessi non desistevano nell’azione violenta e continuavano ad azzuffarsi a vicenda ed urlare in idioma indiano. I militari in tale frangente riscontravano che i 4 si picchiavano vicendevolmente: uno impugnava nella mano destra un bracciale in acciaio di grosse dimensioni, con il quale colpiva un altro che a seguito dei colpi ricevuti mostrava un evidente sanguinamento alla testa e nel contempo sferrava calci e pugni. Un altro dei quattro uomini con in mano un bastone di metallo della lunghezza di 65 cm sferrava varie bastonate al capo e al corpo di un altro contendente che cadeva a terra.

Mentre i carabinieri erano intenti a separare i partecipanti alla rissa, giungeva sul posto in ausilio personale delle volanti della Questura di Reggio Emilia che, dando manforte ai carabinieri, riusciva definitivamente a separare i litiganti e porre fine alla rissa. Di seguito giungevano due autoambulanze che trasportavano presso l’Arcispedale santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso due dei quattro uomini, poi refertati con prognosi rispettivamente di 6 e 7 giorni. I Carabinieri recuperavano il bastone in metallo utilizzato ed il bracciale in acciaio di grosse dimensioni idoneo ad arrecare offesa, sottoposti a sequestro penale. I 4, tratti in arresto, al termine delle formalità di rito, venivano ristretti a disposizione della Procura reggiana.