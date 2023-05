Il sito Unesco di piazza Grande, con la Ghirlandina, il Duomo e Palazzo comunale, si prepara all’arrivo dell’estate e dei turisti, che nei primi cinque mesi del 2023 sono stati 21 mila 803, con il ritorno dell’aperitivo in Torre, arricchendo il programma di visite guidate con percorsi teatralizzati e proponendo nuove visite tra il reale e il virtuale al Nuovo Diurno, mentre nei giorni di festa proseguono anche le visite “combo”, la prossima sarà il 2 giugno, alla Torre e a Palazzo comunale.

Visitatori e turisti arrivano a Modena in gran parte dall’Italia ma, sul totale, sono 4.587 quelli arrivati da paesi europei ed extraeuropei, soprattutto spagnoli (1.387), britannici e francesi (che hanno sfiorato il migliaio). Non mancano però anche gli statunitensi (379) e i canadesi, e viaggiatori da molto lontano come giapponesi, australiani e sudamericani.

Da venerdì 7 luglio, ma prenotabile già da ora sul portale Visitmodena.it, riprende l’appuntamento con l’aperitivo in Ghirlandina, la salita guidata alla Torre che comincia alle 19.30 che si conclude con un brindisi una volta ridiscesi. L’iniziativa, aperta a un massimo di 25 persone per turno, prosegue per tutti i venerdì di luglio. La Ghirlandina è risultata essere la prima meta prescelta dai turisti che arrivano a Modena e visitano il sito Unesco, spesso infatti chi sale chiede dove si trovi il Duomo, o addirittura piazza Grande. È anche il luogo che più di altri favorisce il romanticismo, con numerose coppie che si baciano davanti alle finestre sullo sfondo del panorama cittadino.

Nella programmazione estiva entra anche il Nuovo Diurno che propone, e sono una novità, le visite a tema tra il reale e il virtuale alla scoperta della storia e dei monumenti cittadini che partono il 17 giugno con un approfondimento dedicato alla chiesa di Sant’Agostino, il “Funeral teatro” dei duchi d’Este. La visita si svolge in parte sul luogo e in parte, appunto, all’interno del Nuovo Diurno di piazza Mazzini dove, grazie alla tecnologia, ci si potrà immergere nella storia e nelle immagini dei luoghi visitati. L’appuntamento è una volta al mese: in luglio con una visita alla scoperta del ghetto ebraico di Modena e in agosto con un approfondimento dedicato al liberty. Anche in questo caso, le visite sono per un massimo di 25 persone per gruppo e sono già prenotabili sul visitmodena.it.

E in giugno, nel sito Unesco sono in programma anche due visite teatralizzate che fanno “parlare” i monumenti: domenica 11 giugno con “Ghirlandina torre di pietre e di parole”, e domenica 18 giugno con “Ghirlandina giostra di pietra”, la visita dedicata ai più piccoli con protagonisti principesse, streghe e cavalieri che accompagnano i giovani visitatori nella salita.

Prosegue, intanto la campagna di promozione turistica “The sound of Modena”, la web serie costituita da sette videoche raccontano il territorio, la vita e le eccellenze modenesi attraverso i suoni. I primi due video, “Il paesaggio sonoro” e “Musica pistonica”, già on line sul portale Visitmodena.it, hanno ottenuto quasi dieci milioni di impression in poco più di un mese dall’inizio della campagna, con circa quarantamila utenti che hanno visitato la sezione del sito visitmodena.it. L’aumento del traffico generato sul sito ma soprattutto le interazioni sui canali social di visitmodena confermano l’interesse riscosso dalla campagna.