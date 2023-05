Stamane intorno alle 9:30, Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via del Faggiolo a Bologna, per l’incendio di un appartamento in uno stabile composto da un piano terra e un primo piano. Sul posto le squadre hanno provveduto ad estinguere le fiamme (che hanno interessato una stanza da letto), alla bonifica e alla messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.