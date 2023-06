Le forze civiche fanno squadra nel distretto ceramico per iniziare un percorso condiviso in vista delle elezioni amministrative del 2024. Domenica mattina la lista civica “Per Sassuolo – Programma rilancio” guidata da Cristiano Gugliucci ha organizzato la seconda edizione di “Cammina con noi”, una camminata lungo il percorso natura Secchia ideata per presentarsi alla cittadinanza.

L’iniziativa, alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone, è stata anche l’occasione per consolidare la collaborazione con Italia del Futuro: “Ringrazio Cristiano Gugliucci e la sua lista per l’invito – ha detto Davide Nostrini, presidente di Italia del Futuro -. Mi fa piacere che anche a Sassuolo si stia concretizzando con il nostro supporto un civismo strutturato, spero che possa essere l’inizio di un percorso in grado di coinvolgere anche altre forze politiche. Siamo a favore del fatto che la società civile scenda in politica e siamo felici che la lista guidata da Gugliucci voglia aprirsi ad un civismo strutturato e sia disponibile a continuare a mettere in rete questa loro proposta. Positiva anche l’idea di farsi conoscere tramite un’iniziativa sportiva in quanto lo sport è molto importante per diffondere sani stili di vita”.

Soddisfazione da parte di Cristiano Gugliucci per quanto realizzato nel corso della mattinata: “L’entusiasmo dei sassolesi e la graditissima partecipazione di Davide Nostrini di Italia del Futuro ci hanno reso orgogliosi del percorso intrapreso – ha affermato -. Abbiamo incontrato imprenditori, esponenti del mondo parrocchiale, giovani, tecnici ambientali, volontari di associazioni di beneficenza, sportivi, dirigenti scolastici e tante altre persone di Sassuolo impegnate nel sociale, e con grande soddisfazione posso dire che le idee propositive emerse sono state tantissime. Il prossimo evento che stiamo organizzando è una cena di beneficenza che si terrà a Sassuolo nella quale l’intero ricavato verrà devoluto ad una associazione che si occupa delle persone disabili in età avanzata”.