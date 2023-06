Come deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato nel Tavolo Tecnico del Questore, questa mattina, sono stati predisposti mirati controlli volti al ripristino delle condizioni di legalità ed in particolare di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione irregolare, a ridosso e nel complesso condominiale di via Unione Sovietica, denominato “Biscione”, oggetto di specifico piano di rigenerazione urbana.

Il dispositivo, diretto da responsabile del Commissariato di P.S. di Carpi e composto da pattuglie di quell’ufficio e della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha consentito di effettuare verifiche presso 18 appartamenti. Non sono state rilevate irregolarità.

Al termine, i controlli sono stati estesi al centro ed ai parchi cittadini.

Complessivamente sono state identificate 51 persone, di cui 47 straniere.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane e in diversi quadranti orari.