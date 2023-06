Domani, martedì 13 giugno, dalle 9 alle 13.30, in diretta su Teams e in presenza al Padiglione Tinozzi dell’Ospedale Bellaria, si terrà il seminario di presentazione della campagna “Smartphone: un uso intelligente dipende da te”.

Se da un lato ha apportato benefici all’intera comunità, dall’altro l’eccessivo utilizzo dello smartphone espone gli utilizzatori oltre che ai rischi legati ai campi elettromagnetici anche a quelli inerenti ai disturbi nello sviluppo fisico, cognitivo e socio-relazionale, soprattutto per i bambini e gli adolescenti. Per questo l’Azienda USL di Bologna ha lanciato una campagna di comunicazione negli ospedali, nelle Case della Comunità e nei poliambulatori, per ricordare ai cittadini alcune semplici raccomandazioni per utilizzare consapevolmente i dispositivi mobili.

L’obiettivo del seminario è valorizzare i contenuti della campagna condotta per un pubblico più esteso e sviluppare una riflessione pubblica con esperti, professionisti e cittadini (genitori, educatori e ragazzi) sulle buone abitudini per un utilizzo consapevole dello smartphone. Tra le buone pratiche che dialogano nel seminario, anche l’esperienza della Patente Smartphone, un progetto di educazione al digitale per la formazione di cittadini attivi e consapevoli, sviluppato dall’Ufficio Giovani dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna. Qui tutti i dettagli: https://flashgiovani.it/patente-smartphone

Il telefono è sempre più intelligente, ma non basta. Bisogna saperlo usare con consapevolezza, conoscendo i rischi e le buone abitudini per tutelare la propria salute, quella dei più piccoli e il nostro ambiente. L’uso dello smartphone ha cambiato radicalmente le nostre abitudini e stili di vita.

Il seminario è aperto ai cittadini e rivolto soprattutto a professionisti coinvolti nella campagna informativa Pediatrie, Consultori familiari, Dipartimento di Salute Mentale, Pediatri di libera scelta, Corso di Laurea in Scienze infermieristiche), Università, scuole. Questo il link per iscriversi e il programma dettagliato: https://www.ausl.bologna.it/news/current/smartphone-un-uso-intelligente-dipende-da-te