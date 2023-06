Oltre venti gli interventi dei Vigili del fuoco per il temporale che si è abbattuto sulla provincia di Modena nel pomeriggio odierno.

Allagamenti nei comuni dell’alto appennino modenese, in particolare nei comuni di Zocca, Montese e Sestola.

Sono state impegnate sette squadre e altre due sono state inviate in supporto ai colleghi di Reggio Emilia, in particolare per il salvataggio di alcune persone rimaste bloccate nelle auto colte dall’acqua alta nella zona di Casalgrande.