Dal prossimo 4 Luglio e fino al 28 Luglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le 17, per lavori di riasfaltatura eseguiti da Anas sulla Modena – Sassuolo verrà chiusa una corsia (in direzione Bologna) dal km 14+650 al km 5+800, in tratti della lunghezza massima di 1,5 km. Si raccomanda la massima prudenza alla guida.