Oggi, giovedì 29 giugno, presso la propria sede in Viale Timavo a Reggio Emilia l’Assemblea dell’associazione ha eletto per acclamazione Monica Soncini alla Presidenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Reggio Emilia per il quinquennio 2023-2028.

Monica Soncini è titolare di un negozio di ottica in centro storico a Reggio Emilia. Dopo il diploma di maturità magistrale ha conseguito la qualifica di ottico optometrista ed ha lavorato per diversi anni come dipendente in un negozio di ottica per poi aprire la propria attività imprenditoriale. Dal 2019 è componente della Giunta e del Comitato di Presidenza di Confcommercio Reggio Emilia, Vice Presidente provinciale dell’Associazione e Vice Presidente del suo Comitato Cittadino.

«Ringrazio il Presidente uscente Davide Massarini per il lavoro svolto in questi anni complicati -ha dichiarato Monica Soncini- e ringrazio l’Assemblea per la fiducia. Credo molto nel lavoro di squadra e in questo senso mi adopererò. Intendo inoltre affrontare il mio mandato anche con rinnovata attenzione ai problemi del terziario di mercato della nostra provincia».