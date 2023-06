Alle 12.30 di oggi si è chiusa la fase di voto del Bilancio partecipativo 2023 promosso dal Comune insieme alla Fondazione per l’Innovazione Urbana: un’edizione particolarmente partecipata che ha contato 19.327 votanti, il numero più alto mai raggiunto nelle quattro edizioni che si sono svolte finora.

Nella prima edizione del 2017 i votanti furono infatti 14.584, nell’edizione del 2018 crebbero a 16.348, mentre nell’ultima edizione, quella della post pandemia del 2020, i votanti scesero a 12.113 (per un totale di 22.247 voti, poiché ciascuno aveva la possibilità di esprimere due preferenze).

Hanno potuto votare tutte le persone con più di 16 anni che abitano a Bologna o la frequentano per motivi di studio, di lavoro o di volontariato. I 43 progetti al voto prevedevano interventi di riqualificazione fisica di spazi pubblici accompagnati da attività, azioni e iniziative culturali, sportive, sociali, educative, ricreative. Tutte le proposte sono state pensate anche per rispondere agli obiettivi di Bologna Missione Clima, che impegna la città a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

Il quartiere in cui si è votato di più è stato il Navile, con 4.725 voti, seguito da Borgo Panigale-Reno (3.508 voti), Santo Stefano (3.207 voti), Porto Saragozza (3.155 voti), Savena (2.634 voti) e infine San Donato-San Vitale (2.098 voti).

Attraverso questi voti, i partecipanti hanno inoltre contribuito a raccogliere 19.327 euro per aiutare le persone colpite da frane e alluvioni sul territorio metropolitano: Banca di Bologna infatti ha deciso di collaborare al Bilancio partecipativo donando 1 euro per ogni voto dei cittadini al Fondo sociale di comunità della Città metropolitana di Bologna, che nelle scorse settimane ha avviato una raccolta straordinaria di risorse per l’emergenza.

I progetti vincitori

Quartiere Borgo Panigale-Reno, SoStare al Ghisello – 810 voti

Dove: giardino del Ghisello, ex Bocciofila Baldini e campetto da basket di via Crocioni lungo la ciclabile del Ghisello

Il progetto propone di riqualificare l’ex Bocciofila Baldini, attraverso una pavimentazione drenante, nuove sedute, giochi, tavoli e attrezzature sportive, e il campo da basket di via Crocioni, per migliorare la connessione tra le diverse aree della zona e la fruizione da parte di tutte le persone, promuovendo nuove occasioni di incontro e di comunità.

Scheda descrittiva del progetto

Quartiere Navile, COM’IN – 1.682 voti

Dove: giardino Donatori di Sangue e Casa di Quartiere Fondo Comini

Il progetto propone di riqualificare gli spazi della Casa di Quartiere Fondo Comini, sia a livello strutturale che energetico, e del parco, ampliando l’area giochi e migliorando accessibilità e attrezzature, per favorire l’integrazione tra culture e generazioni. L’obiettivo è permettere a tutti di vivere uno spazio multiculturale, pulito, sicuro, accessibile e verde.

Scheda descrittiva del progetto

Quartiere Porto-Saragozza, Il Porto Verde di Bologna – 975 voti

Azioni diffuse per valorizzare storia, natura e sport

Dove: giardino Graziella Fava, via Cairoli, Parco 11 settembre 2001, via Mura di Porta Lame, via Azzo Gardino, Casa di Quartiere Giorgio Costa, giardino Stefano Casagrande, giardino Lorusso, Casa di Quartiere Saffi, via dello Scalo

Il progetto propone di riqualificare i parchi e giardini della zona Marconi, in particolare quelli a ridosso delle mura storiche e interni alla Manifattura delle Arti, in connessione con altri spazi pubblici fuori delle mura, attraverso nuovi arredi e attrezzature, interventi per aumentare l’accessibilità e la sicurezza, attività culturali, educative, sportive.

Scheda descrittiva del progetto

Quartiere San Donato-San Vitale, Villaggio dei colori – 485 voti

Dove: Piazza dei colori

Il progetto propone di riqualificare la piazza attraverso interventi culturali, artistici e materiali. In particolare, si prevedono nuove attrezzature, arredi, servizi, segnaletica e potenziamento del verde, oltre ad attività culturali, educative, sportive e ambientali rivolte ai giovani, allo scopo di migliorare la vivibilità, la fruibilità, il senso di comunità e la sicurezza della piazza.

Scheda descrittiva del progetto

Quartiere Santo Stefano, Spazi per tutte le persone alla Lunetta – 1.366 voti

Dove: ex centro giovanile Moratello, sotto gli spalti del campo da calcio e bagni della Casa di quartiere nel Parco Lunetta Gamberini

Il progetto propone di riqualificare gli spazi dell’ex Centro giovanile Moratello per creare uno spazio confortevole di aggregazione per adolescenti e preadolescenti e di sostegno alla genitorialità in cui ragazze e ragazzi possano sentirsi protagonisti e crescere sviluppando le loro competenze e potenzialità, in un contesto stimolante e ricco di opportunità.

Scheda descrittiva del progetto

Quartiere Savena, Tra parchi, borghi e corti lungo il Savena – 793 voti

Dove: parco dei Cedri, parco Lungosavena, parco Paleotto e ARCI Benassi

Il progetto propone di realizzare interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi e dei punti di interesse dell’area, migliorando la ciclopedonalità, la connessione e l’accessibilità per tutte le persone. Si propone inoltre di riqualificare e implementare arredi e giochi e di promuovere attività culturali e di educazione ambientale e percorsi inclusivi.

Scheda descrittiva del progetto

Nei prossimi giorni questi risultati verranno ufficializzati tramite una delibera di Giunta. Successivamente, il Comune avvierà il percorso di realizzazione dei progetti, attraverso un investimento di 500mila euro per quartiere, per un totale di 3 milioni di euro.

I progetti che non sono risultati vincitori verranno inseriti all’interno della mappatura di bisogni e proposte del Piano dei quartieri, lo strumento organizzativo, informativo e orientativo di cui il Comune con il supporto della Fondazione per l’Innovazione Urbana ha avviato la realizzazione con l’obiettivo di leggere bisogni, priorità e risorse del territorio, alla luce delle progettualità e trasformazioni in corso e in programma, zona per zona.

I risultati del voto, progetto per progetto, sono online sul sito: https://www.comune.bologna.it/partecipa/bilancio-partecipativo

Nei prossimi giorni sarà inoltre disponibile un report dettagliato.