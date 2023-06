In seguito ai gravi fatti criminosi occorsi negli ultimi mesi in zona collinare e facendo seguito anche al dibattito politico accesosi in città sul tema della sicurezza nei quartieri collinari, la Capo di Gabinetto del Sindaco Matilde Madrid, a nome dell’Amministrazione comunale, e Francesco Cicognani Simoncini per conto del Comitato dei residenti la zona collinare (ComiColli), intendono condividere una strategia d’azione che risponda alle esigenze di contribuire al lavoro degli organi preposti alla pubblica sicurezza per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali su quell’importante area del territorio comunale, con l’obiettivo di avviare su questo tema un confronto fattivo con obiettivi operativi. Punti cardine di tale confronto saranno:

la partecipazione attiva della cittadinanza, che collabora con gli organi preposti alle attività di controllo attraverso un protocollo di “Controllo di comunità” (strumento disciplinato dal Ministero degli Interni e su cui esistono anche linee guida della Regione Emilia-Romagna);

l’adozione di dispositivi di protezione individuali, quali sistemi di allarme e agenzie di vigilanza;

la verifica per l’installazione di un sistema di videosorveglianza delle aree pubbliche riservato ai soli organi preposti al controllo, reso possibile anche tramite la disponibilità delle infrastrutture private dei singoli cittadini.

Comune di Bologna e ComiColli intendono unire le proprie forze per raggiungere gli obiettivi condivisi, auspicando che questo sia l’inizio di una proficua collaborazione, in stretto raccordo con la Prefettura, a favore del benessere dell’intera città di Bologna.