Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro o di Faenza.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Esperanto, Diramazione Padova sud, per rientrare sulla A13 a Padova sud.