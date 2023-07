Successo per il Giugno Maranellese, la grande kermesse organizzata dal Comune e dal Consorzio Maranello Terra del Mito che quest’anno ha festeggiato il trentesimo anniversario. In migliaia di persone hanno partecipato a un’edizione ricchissima di eventi, tutti gratuiti e rivolti all’intera cittadinanza, con un programma che si è esteso fino alla prima settimana di luglio e ha coinvolto il centro cittadino ma anche i parchi e le frazioni.

Dal Maranello Fantafest, la festa del fantastico con cosplayer, concerti e animazioni, ai due giorni della Notte Rossa dedicati alla Ferrari e alla passione per i motori, passando per i fine settimana incentrati sulla musica, con concerti, dj set e serate di danza affollatissime (Queentette, Antonio Mezzancella, Moreno il Biondo, Nessuna Pretesa, Disco Valley Dj Set, Non siamo mica gli americani, Movieband, Mammy Boy) e ai motori (il passaggio della Milano-Taranto, il raduno Red Zone), il “Giugno” ha visto un programma variegato e ricco di proposte, sempre premiate da un’ottima affluenza.

A coronare il tutto, il taglio della grande torta sul palco di Piazza Libertà, offerta al pubblico, alla presenza del sindaco Luigi Zironi, del presidente del Consorzio Marco Poggioli, dei rappresentanti del mondo del commercio cittadino, degli amministratori comunali degli anni passati: un momento per celebrare insieme la festa maranellese per eccellenza e per augurare al “Giugno” (almeno) altri trent’anni.