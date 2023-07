AGGIORNAMENTO

Alle ore 16:00 circa sull’autostrada A13 Bologna – Padova, è stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Bologna Interporto e Arcoveggio, che era stato chiuso a causa di 2 incidenti, di cui il primo verso Bologna ed il secondo verso Padova.

******

Alle ore 13:30 circa sull’autostrada A13 Bologna – Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni a causa di un incidente che, intorno alle 12:30 al km 3 sud, ha visto coinvolti un pullman che trasportava 28 persone, un veicolo leggero e un mezzo pesante. In direzione Padova vi è stato invece un tamponamento tra due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento, dove è stata distribuita acqua agli utenti, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto ad assistere le persone dell’autobus che, pur non avendo riportato ferite, sono state trasportate in ospedale per i controlli tramite un mezzo messo a disposizione dal Comando degli stessi Vigili del fuoco.

Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita a Bologna Interporto si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada ad Arcoveggio; in alternativa si consiglia di anticipare l’uscita ad Altedo.

Percorso inverso per gli utenti diretti verso Padova; in alternativa si consiglia di uscire sulla A14 a Bologna Fiera per poi rientrare in A13 ad Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria.