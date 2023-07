Conoscere le occasioni di sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese culturale e creative finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, e le opportunità di beneficiare gratuitamente uno studio di fattibilità per la digitalizzazione, l’innovazione di prodotto/processo e per la sostenibilità in chiave di economia circolare: questi i temi dell’incontro che, promosso da Carpi Fashion System in collaborazione con Fondazione Democenter-SIPE, si terrà venerdì 21 luglio dalle ore 9.00 alle 10.00.

A illustrare alle aziende partecipanti i temi del webinar saranno Massimo Garuti e Giovanna Di Donato di Fondazione Democenter-SIPE.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/GWL1WvZ73ZofKh3B6.

L’incontro si inscrive nel percorso per incentivare la transizione in chiave sostenibile e di moda circolare delle aziende del territorio: a tal proposito, gli studi di fattibilità gratuiti messi a disposizione grazie al sostegno della Fondazione CR Carpi consentono alle imprese di analizzare eventuali idee progettuali e investimenti, identificare le competenze e le risorse necessarie, ipotizzare un piano delle attività e verificare come sfruttare al meglio gli incentivi pubblici.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo g.didonato@fondazionedemocenter.it o chiamare il numero 059.2058142.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni sul progetto consultare il sito internet https://sites.google.com/view/lab-sostenibilita-cfs.