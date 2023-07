Nella giornata di giovedì 20 luglio, dalle 7.30 alle 18, sarà sospesa la circolazione stradale in via Emilia centro, tra via Badia e via Carteria, per consentire la movimentazione di carichi e lavorazioni con piattaforma elevatrice presso il cantiere di completamento della riqualificazione e del restauro di un’area di Palazzo Solmi.

In particolare, dalle 7.30 alle 13, sarà chiuso il tratto tra i civici 271 e 281, compresi tra via Carteria e via Ganaceto (dalle 13.30 sarà occupata la sola parte di sede stradale e di marciapiede compresa tra i numeri civici 273 e 279); mentre dalle 13.30 alle 18 sarà chiuso il tratto tra i numeri 251 e 265 compresi tra via Ganaceto e via Badia.

In occasione dell’intervento, sarà tolta la tensione ai filobus e saranno deviati gli autobus 7 e 11N su percorsi alternativi (per informazioni https://www.setaweb.it), l’accesso alle attività commerciali sarà limitato e comunque presidiato dal personale preposto alla sicurezza, mentre il transito pedonale sarà sempre garantito sul marciapiede al lato opposto a Palazzo Solmi.

Il percorso alternativo consigliato per i veicoli con direzione largo Garibaldi è via Emilia Centro – via Nazario Sauro – via Taglio – piazza Matteotti – via Emilia Centro; per i veicoli con direzione largo Moro è via Emilia Centro – via Rismondo – via Belle Arti – via 3 Febbraio – corso Cavour – via Berengario – largo Moro.

Le lavorazioni che richiedono la modifica alla viabilità sono propedeutiche alla realizzazione degli impianti di condizionamento e riscaldamento di Palazzo Solmi, mentre nel mese di agosto o settembre, interruzioni simili potranno avvenire per l’esecuzione di tiranti strutturali e per la predisposizione di una nuova illuminazione pubblica nel lato di via Emilia centro.