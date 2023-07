Nei giorni scorsi una pattuglia del Reparto Territoriale Navile della Polizia Locale è intervenuta all’incrocio tra via Fioravanti e via Tasso per aiutare una persona inseguita e minacciata da una donna con un’arma da taglio. Gli operatori hanno costretto l’inseguitrice a consegnare l’arma, un coltello a serramanico privo di sistema a scatto. La donna inoltre aveva nella borsa una bomboletta di spray urticante e uno storditore elettrico.

Effettuati tutti gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto vari comportamenti illeciti che coinvolgevano anche una terza persona. Ai responsabili, che risultano residenti rispettivamente in Francia, a Torino e Bologna, sono stati imputati i reati di: minaccia aggravata ed estorsione, ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere. I tre sono stati inoltre sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell’attività di indagine sono state compiute anche perquisizioni domiciliari con l’aiuto dell’Unità Cinofila, che hanno portato al rinvenimento di varie tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope. L’operazione si è conclusa con la denuncia di tutti i soggetti in questione, deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.