È morto questa mattina a Roma in ospedale, dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autore Andrea Purgatori. La notizia è stata data dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

Classe 1953, Purgatori si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità, dedicandosi, tra l’altro, alla strage di Ustica del 1980.

Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

“Con Andrea Purgatori se ne va una figura importante per Bologna e per l’Italia. Gli saremo per sempre riconoscenti perché in questi decenni ha contribuito in modo fondamentale a costruire verità e memoria sulla Strage di Ustica. Una memoria che la nostra città coltiverà per sempre grazie anche alla sua instancabile attività di indagine e di ricerca.

Alla famiglia di Purgatori va l’abbraccio mio e della città di Bologna”.