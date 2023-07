Si sono concluse allo Stadio del Nuoto le finali dei campionati regionali di categoria in vasca lunga. L’appuntamento che rilancia le ultime opportunità per qualificarsi ai tricolori di agosto in programma al Foro Italico di Roma.

Tris di titoli per Team Nuoto Modena con Valentina Pezzoli oro nei 100 rana cat. Ragazzi e Martina Mecugni che stampa il bis nei 50 e 100 stile libero Senior che chiude la collezione individuale con il bronzo nei 200. Sale il gradino basso del podio anche Mattia Tosi, terzo nei 1500 stile libero senior.

Sempre protagonisti nel mezzofondo Ragazzi gli atleti Maranello Nuoto. Nicole Carzacchi 1^ negli 800 e 3^ nei 1500 e Riccardo Bartolacelli 1° nei 1500 ma anche argento nei 200-400 stile libero e 200 dorso. A questi si aggiunge Laura Medici argento nei 50 e bronzo nei 100 rana junior che vedono protagonista Ines Djebali del Circolo sportivo GdF Modena. Per lei doppio titolo nei 100-200 rana e doppio bronzo nei 50 rana e 400 misti.

Sweet Team Modena centra il titolo regionale nei 200 misti Cadetti con Valter Prampolini, anche bronzo nei 50 dorso e 400 misti. Per gli atleti della piscina Pergolesi, anche l’argento nei 200 stile libero e il bronzo nei 200 farfalla junior arrivati con Elettra Calanca.

Anche Formigine rientra con 2 ori. Denis Fagnini per il NS Emilia centra il titolo nei 100 rana Ragazzi e il bronzo nei 100 stile libero e Elly Selma Claesson vince i 1500 stile libero poi risale sul podio per i bronzi nei 400 e 800 stile libero.

Sempre made in Formigine ma atleta del NC Azzurra 91 Bologna, dopo avere superato l’esame di maturità, Chiara Fontana vince i 400 misti e i 100 dorso Senior aggiungendo a questi i podi di 50 dorso e 200 farfalla

Tutti argenti nelle 3 distanze rana e un bronzo nei 50 stile libero senior per la vignolese Giorgia Guerra, che riesce a centrare il titolo con la staffetta 4×200 stile libero con le compagne della De Akker Team Bologna.