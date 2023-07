Uscirà il prossimo 8 settembre “RENGANEK” (Epic / Sony Music), l’album di inediti di Francesco RENGA e NEK Filippo Neviani: un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito.

“RENGANEK” sarà disponibile nelle versioni Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale ed è già in pre-order al seguente link: https://Epic.lnk.to/renganek.

Nell’album saranno contenuti undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, mostrando così la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche.

Questa la tracklist di “RENGANEK”:

1 Giura Giuda

2 Scrivi una Canzone

3 Più Grande

4 Faro

5 Sale

6 Storie di Paura

7 L’infinito più o meno

8 Tutta Natura

9 A Fianco

10 Inspiegabile

11 Il Solito Lido

L’album è stato anticipato dai brani “L’INFINITO PIÙ O MENO” e “IL SOLITO LIDO”, che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana.

Il video de “IL SOLITO LIDO”, realizzato da Borotalco.tv e scritto e diretto da Luca Mark, è visibile qui: https://youtu.be/XO9QHD0IyRQ

Renga e Nek sono attualmente impegnati nel tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia dal 2 luglio e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all’Arena di Verona (SOLD OUT) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – MILANO.