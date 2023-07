Un motociclista modenese ha perso la vita in uno scontro tra moto avvenuto questa mattina sulla SS471 Posta-Leonessa in provincia di Rieti. Si tratta di D.F., 43 anni, di origine calabrese che viveva a Formigine. Nello scontro frontale ha perso la vita anche un altro centauro romano di 45 anni. Coinvolto un terzo motociclista, scivolato sui detriti dello scontro: è stato trasportato al De Lellis per accertamenti, per lui ferite non gravi.

Sul posto le ambulanze inviate dal 118 ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare.