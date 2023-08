A Campogalliano, da alcuni giorni, sono iniziati i lavori di pavimentazione e asfaltatura tra il casello della A22 e le vie che costituiscono la bretella di raccordo con la viabilità urbana e provinciale, più precisamente via del Lavoro, via Europa e via Italia.

I lavori, realizzati dalla ditta incaricata da Autobrennero spa, riguardano una lunghezza di 1700 metri lineari e una larghezza di 10, per un totale di 17.000 metri quadrati e dovrebbero essere completati in una ventina di giorni.

Gli automobilisti in transito troveranno opportuna segnaletica sul luogo.