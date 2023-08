A causa dei lavori programmati relativi alla riparazione di una tubatura danneggiata nei giorni scorsi della rete idrica gestita da Hera, si è resa necessaria la chiusura di via Due Madonne, nel tratto che va dall’incrocio con via Stradelli Guelfi e la rotonda Giuseppe Gozzetti.

Tutte le utenze della zona si trovano regolarmente fornite di acqua.

Per quanto riguarda la viabilità, i veicoli provenienti da via Tommaso Martelli, giunti all’incrocio con via Stradelli Guelfi, avranno l’obbligo di svolta a destra in via Rivani. Per accedere alla via Stradelli Guelfi, occorre percorrere via Enrico Mattei e svoltare a destra per via Pallavicini. I lavori di riparazione sono tutt’ora in corso e la viabilità ordinaria sarà ripristinata nei prossimi giorni.

Le linee bus 14 e 55 sono state deviate e le modifiche di percorso sono consultabili sul sito Tper