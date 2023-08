C’è tempo fino al 10 ottobre per partecipare a IncrediBOL! 2023, la dodicesima edizione del bando per lo sviluppo di progetti d’impresa rivolto alle giovani realtà creative dell’Emilia-Romagna.

IncrediBOL! 2023 mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a un massimo di 15.000 euro ciascuno, servizi di accompagnamento e consulenza e la possibilità di partecipare a ulteriori bandi per l’assegnazione di spazi in comodato d’uso nel territorio del Comune di Bologna. Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi nel settore artistico, culturale e creativo di tutto il territorio regionale, con un’età media inferiore ai 40 anni.

IncrediBOL! dal 2010 favorisce la crescita e la sostenibilità del settore culturale e creativo regionale attraverso il coordinamento di azioni, risorse e benefici di diverso tipo messi a disposizione da una rete di partner pubblici e privati.

“Da anni il bando IncrediBOL! viene lanciato per promuovere l’innovazione nelle Industrie Creative e Culturali – ricorda Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco alla Promozione economica, attrattività internazionale e Industrie culturali e creative della Città metropolitana di Bologna -. Si tratta di un’iniziativa pionieristica e, ancora più importante, continuativa nel tempo. Questa continuità ha consentito di creare una rete consolidata di attori che contribuiscono con passione, competenze e dedizione al successo di questo programma”.

“Ormai sono tante le misure a sostegno della nascita di nuove imprese, delle start-up, come si dice, soprattutto nell’area culturale e creativa. D’altra parte sappiamo ormai tutti che è nell’industria culturale che nasceranno sempre più ricchezza e lavoro – commenta Mauro Felicori, assessore alla Cultura e paesaggio della Regione Emilia-Romagna -. Sono tante, davvero, le misure di sostegno. Ma nessuna ha ancora raggiunto il fascino di IncrediBOL!, l’apripista, il progetto pilota, l’antenato. Un modello che è ancora un esempio nel selezionare i migliori progetti e nel proporre una modalità integrale, quasi genitoriale, di accompagnamento; capace di superare fredde combinazioni di punteggi, indicatori, percentuali. È questa formula che ne permette la sopravvivenza, a fronte di tanta concorrenza, ed è per questo che le auguriamo una vita incredibilmente lunga”.

Il bando è stato tra i primi in Italia ad approcciarsi al settore culturale e creativo nell’ottica del rinnovamento delle competenze, del ricambio generazionale e della sostenibilità economica e sociale dei progetti artistici e culturali. Valori che oggi sono in linea con le priorità e le direzioni proposte dall’Unione Europea anche attraverso i Fondi di Coesione, tra cui i Fondi Europei di Sviluppo Regionale attraverso cui la Regione Emilia-Romagna sostiene l’edizione 2023 del bando.

IncrediBOL! è infatti parte dell’accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna, è coordinato dal Comune di Bologna con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Il bando è disponibile su comune.bologna.it, culturabologna.it e incredibol.net.

Per far conoscere da vicino le opportunità messe in campo da IncrediBOL!, nel mese di settembre è prevista una serie di appuntamenti di presentazione online e dal vivo.

Info e contatti:

www.incredibol.net

facebook.com/incredibol

incredibol@comune.bologna.it