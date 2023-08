La Carpineti degli anni Cinquanta, quella che usciva dalla Guerra e si affacciava al boom economico del decennio seguente, e quella di oggi chiamata a nuove sfide imprenditoriali con oltre 100 nuovi posti di lavoro. È dedicata a una rivisitazione degli Anni Cinquanta la Fiera di San Vitale di Carpineti, l’antichissima fiera che origina da secolari esposizioni di bestiame.

“Conservare la memoria del passato per guardare con coscienza al futuro. Con uno sguardo attento al presente con una Fiera ricca di proposte culturali, gastronomiche e del commercio. Tutto questo è l’appuntamento più atteso dell’anno che ci consente di salutare i numerosi turisti ma, anche, a dare il segnale di una stagione di iniziative che prosegue in nuove forme” commenta il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi per l’appuntamento di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto.

A Carpineti negli anni Cinquanta c’era il “cinema”. Oltre alle proiezioni nel teatro parrocchiale, i più anziani ricordano il cinema ambulante di Cesare Zivieri, ‘Sesàr di Pagan’, parmense tornato dalla Francia dove come con altri suoi concittadini montanari erano migrati: aveva rilanciato la professione appresa oltr’Alpe, il proiezionista in importanti cinematografi. Così, l’anteprima della Fiera si aprirà, in piazza Matilde di Canossa, venerdì 25 agosto, proprio con la proiezione all’aperto del film cult dedicato quegli anni, Grease.

Questa curiosa rievocazione proseguirà, anche, nella giornata di sabato 26, alle 21, in piazza della Repubblica dapprima, alle 17, con Scuola di ballo Obiettivo Danza ed il gruppo MoveT Ets, quindi alle 18, con i swing, boogie woogie di Dj M@rvin, e alle 21con i migliori rythm’n blues, boogie, swing e rock’n’roll di quegli anni con la band “Little til and The gangbusters”. Dalle 23 lo spazio giovani con Dj Set con Seven Monkeys. Alcune spettacolari auto d’epoca caratterizzeranno lo scenario.

L’inaugurazione ufficiale della Fiera di San Vitale sempre in Piazza della Repubblica avverrà sabato alle ore 19, con le autorità e i sindaci del territorio.

“La Fiera di San Vitale ospiterà diversi momenti dedicati a cultura e tradizione” afferma Flavia Pigozzi, assessore alla cultura. Il primo dei quali, coordinato da Chiara Torcianti e associazioni del territorio, dedicato ad Arnaldo Tincani che, proprio negli anni Cinquanta, insegnava nel carpinetano e qui forgiava il suo sapere e innamoramento per la storia locale (ore 16.30 al Teatro parrocchiale). La domenica, invece, sempre presso il Teatro parrocchiale, alle ore 16 saranno presentati i libri di Alessandro Carri e Luciano Rondanini in un dialogo con Tiziano Borghi. Previste anche esposizioni e mostre presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Il Tricolore” (inaugurazione sabato alle 16.30). Domenica il consueto mercato commerciale, ricco stand e prodotti del Comre.

Per tutta la fiera sarà possibile consumare i piatti della tradizione locale, ma anche Scarpasun (erbazzone montanaro con riso), barzigole e altre prelibatezze. Concluderà la Fiera di San Vitale il Concerto della Merulo Big Band diretta dal Maestro Giovanni Picciati, alle 21 in Piazza Matilde di Canossa e, alle 23, lo spettacolo pirotecnico.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso Parco Matilde.