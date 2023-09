Nikon SLM Solutions ha scelto il Reggiane Parco Innovazione di Reggio Emilia per la propria sede italiana. La società è leader nella stampa additiva per l’industria e recentemente è entrata a far parte del gruppo giapponese NIKON Corporation, conosciuto in tutto il mondo nell’ambito delle fotocamere e attivo anche nel campo della robotica industriale.

“Siamo particolarmente fieri che SLM Solutions e NIKON abbiano scelto il Reggiane Parco Innovazione, entrando così a far parte dell’ampia comunità di aziende, centri di ricerca e università che qua ha trovato sede” afferma Luca Torri Amministratore Delegato di STU Reggiane Spa. “Questo fatto segna l’inizio di una collaborazione destinata a sviluppare il panorama dell’innovazione e a potenziare ulteriormente il posizionamento del nostro Parco come centro di eccellenza tecnologica a livello europeo. In questi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco con i referenti di Nikon SLM Solutions in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore, con la Fondazione REI e con Art-Er. Una collaborazione ad ampio raggio che siamo certi porterà grandi risultati per il territorio.”

La sede reggiana di Nikon SLM, attraverso il proprio centro di ingegneria, si occuperà della progettazione delle macchine, dello sviluppo di nuovi prodotti e di metodologie e processi innovativi di progettazione. Nel centro saranno presenti progettisti meccanici, di processo ed industrializzazione, progettisti elettrici ed elettronici e sviluppatori software. Entro il 2024 verranno occupati 30 profili professionali specialisti di settore.

Con oltre 16 anni di esperienza nell’ambito della stampa additiva, SLM Solutions è leader nella progettazione e commercializzazione di soluzioni L-PBF multi-laser. Specializzata nella stampa in materiali metallici, SLM vanta più di 650 macchine installate e partnership globali in settori ad alta tecnologia come energia, aerospaziale ed automotive.

“Il nostro ingresso nel Reggiane Parco Innovazione rappresenta un passaggio importante nel nostro impegno per sviluppare soluzioni innovative ed efficienti all’interno del settore dell’additive manufacturing”, ha dichiarato Alessandro Polacco, Engineering Director di SLM Solutions Italia. “Siamo ansiosi di collaborare con l’università e i centri di ricerca presenti nel Parco e di contribuire in modo significativo alla crescita dell’ecosistema tecnologico dell’Emilia-Romagna”.

Nikon SLM Solutions nel prossimo ottobre entrerà nel Capannone 15 B, denominato Incubatore, uno degli immobili più iconici di tutta l’area.

Il Reggiane Parco Innovazione potenzia così la propria offerta di innovazione, in un ambiente in cui startup, imprese innovative e multinazionali possono lavorare assieme per creare, condividere e sviluppare idee. Questa nuova partnership segna una tappa importante nel percorso di realizzazione del Parco, perché amplia il campo di azione potendo contare sulle altissime professionalità della rete globale di NIKON Corporation in un settore in continua crescita come quello della stampa additiva.

Proseguono anche i lavori per la consegna del Capannone 15C che ospiterà il IV Polo di Unimore e che verrà terminato entro la fine dell’anno, completando così il lato est del Reggiane Parco Innovazione.