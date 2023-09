Poco dopo le 15, squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Bologna sono intervenute a Castel San Pietro Terme, in via stradelli Guelfi, per l’incendio di un cassone contenente materiale vario. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, evitando la sua propagazione. L’intervento è durato circa due ore. Non risultano persone coinvolte.