La parola “palio” evoca storie di nobili, cavalieri ed epiche sfide. Il pensiero comune ci porta a Siena, ma anche Bologna ha per secoli celebrato il suo Palio di San Bartolomeo, che alcune fonti farebbero risalire alla cattura, il 24 agosto 1249 (giorno, appunto, di San Bartolomeo), di Re Enzo, figlio dell’imperatore Federico II. Quale che ne sia stata l’origine, di quel palio in epoca moderna si è persa traccia fino a che, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, non si è disputato, anche se solo per poche edizioni, il Palio dei Quartieri.

È stata l’Unione Reno Galliera, nel 2022, a raccogliere il testimone del Palio dei Bolognesi con la creazione del PALIO DELL’UNIONE, in cui a sfidarsi non sono i quartieri della città di Bologna ma gli otto comuni che fanno parte dell’Unione Reno Galliera.

La prima edizione del Palio dell’Unione si è disputata il 10 settembre 2022 a San Giorgio di Piano: squadra vincitrice è risultata quella di Argelato, e ad Argelato starà dunque ospitare, quest’anno, la seconda edizione della giostra.

L’appuntamento è fissato per il 16-17 settembre a Villa Beatrice (Via Degli Aceri, 12 – Argelato), il cui splendido parco farà da sfondo, in una suggestiva cornice medievale, alla gara a staffetta con cui le otto squadre si contenderanno il gonfalone del Palio dell’Unione. La competizione avrà luogo sul viale che dà accesso alla Villa da via Centese, e la partenza è prevista per le 18: partenza e cambi saranno divisi per categorie, a cominciare dalla Giovanissime Femminile per chiudere con la Over Maschile. Le premiazioni avranno luogo alle 20.30, e il comune vincitore potrà esporre nella propria sede il drappo del Palio… fino alla prossima disputa!

Claudia Muzic, sindaca del comune ospitante, ricorda che La vittoria della prima edizione del palio, del 2022, ci consegna l’onore di ospitare ad Argelato questa edizione. Siamo felici di farlo e invitiamo tutti a non perdersi questa due giorni a Villa Beatrice, nella quale vivremo la magia di un viaggio nel tempo, con tanto intrattenimento per grandi e piccini, e con la grande caccia al tesoro della domenica.

Quella della “gara” e della rievocazione storica, infatti, non sono le uniche anime del Palio dell’Unione, che è anche una festa per tutti i gusti e tutte le età, con un’area espositiva, una di ristorazione e un ricco programma di iniziative.

L’apertura dell’accampamento storico è prevista per le 14 del sabato, alle 16.30 un corteo di sbandieratori aprirà la strada agli atleti che alle 18 correranno il Palio, gara di corsa a staffetta tra gli 8 comuni dell’Unione: il comune vincitore sarà proclamato alle 20.30, con la consegna del drappo del Palio. Tra le 19 e le 21 sarà possibile accedere al punto ristoro e la serata si concluderà quindi alle 22, con uno spettacolo di fuoco e trampoli.

La domenica l’accampamento storico aprirà fin dalle 10 della mattina e il punto ristoro alle 12.30. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, bambini e bambine potranno partecipare a una caccia al tesoro a loro riservata (6-12 anni: info e costi iscrizione al 351 9404747). Il pomeriggio proseguirà con due suggestive rievocazioni: alcune esibizioni di addestramento delle milizie alle 15.30 e uno spettacolo con artiglieria rinascimentale alle 18.

Si tratta di una manifestazione che muove i primi passi ma nelle cui potenzialità l’Unione crede molto, e Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione, sottolinea come

Con la seconda edizione abbiamo dato continuità all’ambizioso e impegnativo progetto iniziale. Continueremo su questa strada, per farlo diventare un evento della tradizione popolare dei nostri territori. Abbiamo bisogno di sentirci Comunità unite e lo sport, da sempre, garantisce stimoli inaspettati rispetto ad altri settori.