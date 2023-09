Per lavori di competenza della Società Autovia Padana, sulla A1 Milano-Napoli sarà necessario chiudere il ramo di allacciamento sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia, dalle 20:00 di sabato 23 alle 9:00 di domenica 24 settembre.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di entrata della stazione di Fiorenzuola, verso la diramazione in direzione Brescia. In alternativa si consiglia di percorrere la SP462 verso Cortemaggiore e successivamente la SP10 e la SP588R, per entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Castelvetro. Si ricorda che resterà aperto il ramo di uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli verso la stazione di Fiorenzuola.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli “Quadrifoglio” di allacciamento con la SS16 adriatica (km 29+800) e Fornace Zarattini (km 26+500), verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti rami di allacciamento:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Rimini, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Ferrara, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, SS67 – Via Ravegnana e rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì;

-dalle 21:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 settembre, sarà chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna città.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo;

-nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sullo svincolo “Quadrifoglio” sarà chiuso il ramo di uscita che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza SS309, immette sulla SS16 Adriatica verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini;

-nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, con orario 22:00-6:00, sullo svincolo “Quadrifoglio”, sarà chiuso il ramo di uscita che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza SS309, immette sulla SS16 Adriatica verso Rimini.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini.

******

In considerazione dell’elevato numero di visitatori atteso in avvicinamento al Quartiere Fieristico di BolognaFiere che ospiterà, da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, la quarantesima edizione della manifestazione fieristica “Cersaie”, in accordo con gli Enti locali verrà disposta, nelle stesse giornate dal 25 al 29 settembre, con orario 8:00-10:00 e 17:00-19:00, la chiusura temporanea sulla Tangenziale di Bologna dello svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro.