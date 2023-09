I Carabinieri della Compagnia di Vergato hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Bologna, tre ragazzi: due neo maggiorenni e un 17enne. Tutti e tre sono originari dell’Albania, disoccupati, già noti alle forze dell’ordine, ospiti presso una comunità per minori, accusati del reato di ricettazione in concorso.

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 13 agosto scorso quando, sull’utenza telefonica 112, è giunta una telefonata da parte di un ragazzo 19enne residente a San Marino (RSM), il quale ha riferito ai militari di aver subito, durante la precedente notte, il furto del proprio monopattino, marca Velociptor di colore nero e verde, nei pressi di una nota discoteca di Rimini. Ha raccontato ai militari di averlo legato ad un palo con una catena prima di entrare in discoteca e al suo ritorno, ha trovato soltanto la catena aperta. Nella circostanza, il 19enne ha riferito di averlo subito dopo geolocalizzato, grazie al gps installato sul monopattino, prima nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini e, successivamente, verso le ore 7:15, in una delle strade dell’appenino Bolognese.

I militari, conoscendo bene il territorio e sapendo che a quell’indirizzo corrispondeva una comunità per minori, si sono immediatamente recati sul posto. Dopo una veloce verifica, sono riusciti a ritrovare, all’interno di una delle camere in uso agli ospiti, il monopattino così come descritto dalla vittima telefonicamente, la quale nel frattempo aveva trasmesso tutta la documentazione in suo possesso che ne attestava la proprietà del veicolo. Gli occupanti della stanza, due ragazzi diventati da pochi mesi maggiorenni e un minorenne, si sono subito spalleggiati a vicenda, cercando di confondere le idee ai militari. Nella circostanza, hanno addirittura esibito uno scontrino emesso per l’acquisto di un monopattino, peccato però che le successive indagini dei carabinieri, hanno consentito di accertare che lo scontrino era stato prodotto e rilasciato per l’acquisto di un altro monopattino, diverso da quello rinvenuto.

Il monopattino è stato così recuperato e restituito alla vittima, la quale, appresa la notizia, ha raggiunto immediatamente la caserma dei carabinieri di Vergato per formalizzare la denuncia e recuperare il monopattino, oltre a ringraziare i militari per averglielo ritrovato.