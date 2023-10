Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis per Ferrara e 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Si precisa che rimarrà regolarmente aperto il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, Via Aposazza, Via Lipparini, Via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.