Nel pomeriggio di lunedì, a Calderara di Reno, è stato sottoscritto il rinnovo dell’accordo tra Polizia di Stato e Datalogic Spa per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni essenziali dell’azienda.

Il protocollo d’intesa è stato firmato dalla Dott.ssa Alessandra Belardini, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Emilia-Romagna, e dalla Dott.ssa Valentina Volta, Amministratore Delegato di Datalogic.

L’accordo si pone l’obiettivo di creare un’importante sinergia tra l’articolazione territoriale della Polizia Postale e Datalogic volta alla prevenzione e repressione dei crimini informatici ed ispirata al principio di sicurezza partecipata. In questa prospettiva assume rilevanza prioritaria il reciproco scambio informativo, che consente di aggiornare tempestivamente le conoscenze sulla natura delle principali minacce e sulle modalità di realizzazione dei più insidiosi attacchi informatici.

Datalogic, leader tecnologico globale nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale con un rilievo strategico e occupazionale in Emilia-Romagna, può essere considerata un’infrastruttura informatizzata di rilevanza territoriale, caratteristica che rende necessario prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito.

La Polizia Postale è quotidianamente impegnata nella realizzazione di forme sempre più solide e strutturate di collaborazione, che consentano di mettere a sistema le conoscenze acquisite, anche grazie al fondamentale contributo dei numerosi attori istituzionali coinvolti e delle più qualificate realtà del mondo imprenditoriale, sia in ambito nazionale sia a livello regionale.

“Il rinnovo dell’accordo è espressione di una partnership che la Polizia di Stato sancisce con una delle principali realtà economiche della regione Emilia-Romagna (e del Paese) in tema di sicurezza cibernetica. La collaborazione tra centri operativi ed aziende risponde ad una scelta strategica che vede istituzioni e i privati lavorare insieme per costruire un perimetro cibernetico sicuro” – ha commentato Alessandra Belardini, dirigente del C.O.S.C. Emilia-Romagna.

“La collaborazione tra Datalogic e la Polizia Postale è da sempre strategica per la tutela del nostro ecosistema digitale. Il rinnovo dell’accordo sottolinea una volta di più l’impegno di Datalogic, e la sua stretta collaborazione con autorità ed enti, per garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze di sicurezza informatica in un contesto di globale e crescente minaccia”, ha dichiarato l’ing. Roberto Mondonico, Chief Information Officer del gruppo Datalogic.