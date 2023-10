Grazie alla sinergia ad “alta velocità” tra la Polizia Ferroviaria di Bologna e quella di Roma, sono stati rintracciati e denunciati due cittadini stranieri autori di due furti commessi a bordo di un treno Frecciarossa.

In particolare, nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre, nella stazione di Roma Termini, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio notava due individui aggirarsi nello scalo, ben noti quali ladri “seriali” dell’ambiente ferroviario, che salivano a bordo di un Frecciarossa diretto a Milano, la cui prima fermata sarebbe stata la stazione Alta Velocità di Bologna.

I colleghi di Roma informavano immediatamente gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria di Bologna che, grazie anche alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della stazione capitolina immediatamente trasmesse a Bologna, individuavano i due soggetti che in questa stazione scendevano separatamente dal treno, ognuno con un trolley, fingendo di non conoscersi, per poi ricongiungersi nella hall dell’Alta Velocita ove venivano bloccati ed identificati.

I due individui, entrambi di origine nordafricana, avevano sottratto un trolley di una prestigiosa marca francese contenente un’ingente somma di denaro ed uno zaino contenente un costoso computer portatile, venivano denunciati in stato di libertà ed i bagagli restituiti ai legittimi proprietari, i quali si recavano presso la Polizia Ferroviaria di Bologna a recuperarli, dopo aver sporto denuncia.