Matteo Macchioni pubblica il suo nuovo EP dal titolo “Il momento più vero”, disponibile da venerdì 20 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte piattaforme di streaming digitale, per Unalira Edizioni Musicali.

L’Ep, interpretato da una delle più belle voci della lirica contemporanea, è un concentrato di sonorità e atmosfere melodiche, versatili e pop. Dopo la pubblicazione dei primi due estratti “Armi Fragili” e “Dove anima c’è”, sarà ora disponibile insieme al progetto anche il terzo singolo estratto “Piccola stella accesa”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Piero Cassano, fra i più stimati artisti di fama internazionale, grande produttore e autore di tantissimi artisti, tra i quali Eros Ramazzotti, Mina, Anna Oxa; l’artista è compositore ufficiale delle musiche e produttore dei brani dell’Ep.

“Il momento più vero” segna la nuova svolta pop nella carriera artistica del cantante: i brani conducono l’ascoltatore in un vortice di progressioni sonore, in divenire, che danno spazio all’immaginazione e liberano le emozioni.

Dai brani più evocativi, capaci di immergere il pubblico in una storia, come “Piccola stella accesa”, “Oltreoceano” e “Irraggiungibile”, passando per le pop-ballad emozionali come “Armi Fragili”, “Dove anima c’è” e “Io ti prendo per mano”, fino al brano piano solo strumentale “Overseas”, in cui emerge il lato più creativo dell’artista, tutto il progetto musicale è bilanciato da un equilibrio fra strofe armoniose e melodiche e ritornelli suggestivi e travolgenti.

“Lavorare a questo disco con Piero Cassano e tutta Unalira edizioni Musicali, oltre a Mario Natale e Marco Sabiu, rappresenta una grande soddisfazione personale” – racconta il cantante – “Abbiamo creato nuova musica e l’abbiamo plasmata sulla mia voce, cercando verità artistica senza sé, senza ma e soprattutto senza autotune, che abbiamo bandito da ogni sessione di lavoro in studio. Tutto in questo nuovo disco è autentico: dalla strumentazione agli arrangiamenti, fino ad una vera e propria orchestra sinfonica che ha arricchito la sezione pop dei pezzi rendendola magica ed eterna”.

Prosegue, poi: “Il legno degli strumenti ad arco è vero, la batteria è vera, il basso elettrico, le chitarre, è tutto originale e frutto del talento. La mia voce stessa è naturale, priva di qualsiasi “sotterfugio tecnologico”. In un mondo pieno di fake news, anche e molto spesso musicali, “Il momento più vero” è un punto di svolta verso nuovi orizzonti. Siamo fieri del lavoro fatto e siamo già pronti a diffondere nel mondo questo nuovo disco. Siamo felici ed entusiasti. Io e tutto il team che ha lavorato al progetto”.

I sette brani dell’Ep verranno presentati per la prima volta dal vivo il 5 dicembre al Teatro Comunale di Carpi, serata in cui Matteo Macchioni si esibirà al pubblico portando in versione live i brani più celebri della sua carriera e i grandi classici della musica italiana. Per l’evento in questione, verranno prodotte in esclusiva 200 copie autografate in formato LP de “Il Momento più vero”, disponibili in occasione del concerto.