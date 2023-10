Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, nelle due di lunedì 23 e martedì 24, con orario 22:00-6:00 e dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis per Ferrara e 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e il ramo di entrata della stazione di Bologna Arcoveggio verso Padova.

Si precisa che rimarrà regolarmente aperto il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, Via Aposazza, Via Lipparini, Via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazioni, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. Si ricorda che sarà chiusa la stazione di Forlì in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 Via Emilia, Via Fratelli Rosselli, Via Granarolo e rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza; per la chiusura della stazione di Forlì, utilizzare le stazione di Faenza o Cesena nord.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 ottobre, sarà completamente chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Parma; dalle 20.00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 ottobre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero, verso Bologna.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ispezione alle barriere di sicurezza e di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 19:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 ottobre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel tratto compreso tra Fidenza e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Bologna; dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o Fidenza.

Dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 ottobre, sarà completamente chiusa la stazione di Lodi in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Melegnano/Binasco o Casalpusterlengo.

Dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o Piacenza sud.