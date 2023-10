“I danni del superbonus 110 per cento sono evidenti, sul bilancio dello stato e nell’aumento dei prezzi anche al dettaglio. Ma i suoi insegnamenti, opportunamente corretti, andrebbero resi permanenti”.

Alberto Bevini, di Mutina Engineering, sarà uno degli ospiti del seminario “Progettare. Costruire, vivere. Prospettive di ben-essere” che si terrà il prossimo 26 ottobre alla sala Reggio Edili di Reggio Emilia, organizzato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia in collaborazione con Golden Path.

Il seminario che durerà l’intera giornata (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30, in presenza e in diretta on line), è gratuito e garantirà crediti formativi, affronterà ad ampio raggio tutte le tematiche del settore, a partire dai nuovi materiali e dalle nuove tecniche costruttive, per passare al risparmio energetico, ai concetti stessi dell’abitare e anche, nella parte finale ai temi più strettamente economici.

“Il bonus 110 per cento – spiega Bevini – era una misura adeguata nel momento in cui fu concepita, poi subentrarono vari fattori: l’altissima richiesta di intervento ha fatto sparire i meccanismi della concorrenza e competitività: bastava trovare qualcuno che eseguisse i lavori entro la scadenza. In questo modo non c’è stata più necessità di una politica dei prezzi, che sono schizzati tutti alle stelle e difficilmente verranno riequilibrati in tempi brevi. Detti questi aspetti negativi però, l’idea di una serie di interventi effettivamente qualificanti, resta positiva e andrebbe in qualche modo istituzionalizzata: il meccanismo del salto di due classi energetiche per esempio, l’incentivo economico che andrebbe concepito in misura del reale contenimento dei consumi prodotto da un’opera. Sono cose che i tecnici sono in grado di misurare con precisione e non c’è dubbio che certi interventi determinino risparmi dal 50 per cento in su”.

Moderato da Andrea Sales, psicologo, psicoterapeuta, docente e formatore, che si soffermerà fra l’altro personalmente sul tema della nuova concezione dell’abitare post covid, il seminario vedrà interventi, fra gli altri, dell’assessore regionale allo sviluppo e alla green economy Vincenco Colla, di rappresentanti del mondo dell’edilizia, della ceramica, dei serramenti, dell’impiantistica e del mondo creditizio legato al tema della casa.

Un’opportunità, non solo per addetti ai lavori, per avere un quadro generale e attualissimo sul futuro dell’abitazione nel nostro paese.

Giovedì 26 ottobre, Sala Reggio Edili Reggio Emilia, via Del Chionso 22/A e in diretta streaming. Per ulteriori informazioni: eventi@res.re.it –– 0522.500450 – www.res.re.it