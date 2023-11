Nella serata di ieri, nell’ambito del consueto controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Mirandola segnalavano all’Autorità Amministrativa tre cittadini italiani, trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

In particolare, intorno alle ore 22, gli agenti procedevano ad un controllo di una macchina in transito in viale Gramsci. Il conducente, un 52enne mirandolese, mostratosi da subito nervoso, dietro richiesta degli agenti consegnava un involucro di cellophane termosaldato che conservava all’interno del suo portafoglio e che, all’esito di test speditivi, risultava essere sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso di gr 0.6.

Ancora, intorno alle ore 23, gli operanti fermavano un’altra autovettura, con a bordo due persone. Le stesse – due mirandolesi di 49 e 42 anni – all’evidenza preoccupate dal controllo, alla richiesta di spiegazioni da parte degli operanti, consegnavano entrambi due involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso di gr 1.1 e 0.7.

Tutta la sostanza stupefacente veniva debitamente sequestrata e i tre venivano sanzionati amministrativamente per la detenzione e segnalati alla locale Prefettura quali consumatori.