A seguito del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna tra il 2 ed il 3 novembre, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato su tutto il territorio regionale per svolgere interventi per rimuovere piante e rami che impedivano la circolazione e che hanno interdetto linee elettriche. Interventi anche per svuotare locali allagati ed elementi pericolanti da edifici.

In via Porrettana in provincia di Bologna, squadre del Comando sono intervenute per una frana che ha bloccato la circolazione, mentre ad Imola soccorritori fluviali hanno tratto in salvo una ragazza in zona autodromo. Gli interventi già svolti sono 76 a Bologna, 19 a Parma, 47 a Ravenna, 82 a Forlì-Cesena, 4 a Piacenza, 14 a Reggio Emilia, 21 a Ferrara, 58 a Rimini e 40 in provincia di Modena.