Nella tarda serata di ieri, a Castelfranco Emilia, un uomo sottoposto agli arresti domiciliari si aggirava a bordo della sua autovettura per le vie del centro abitato.

Notato dai Carabinieri della locale Tenenza, che ben lo conoscevano per averlo più volte controllato nella sua abitazione per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Giudice, veniva fermato e richiesto di autorizzazione a lasciare il luogo di detenzione.

L’interessato non dava giustificazioni e risultava sprovvisto di permessi. Veniva così tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari.