Domani, venerdì 17 novembre dalle 9 alle 18, in Cappella Farnese a Palazzo D’Accursio, è in programma il convegno Giustizia riparativa: da faro a norma. Dallo spirito della mediazione alla disciplina organica della giustizia riparativa. Vent’anni di cammino sul territorio, promosso dal Comune di Bologna, Asp Città di Bologna e Centro italiano di mediazione e formazione alla mediazione di Bologna.

L’appuntamento si propone di approfondire il tema della giustizia riparativa, anche alla luce delle recenti novità normative, con un’attenzione particolare alle realtà locali e alle esperienze realizzate sul territorio. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Regione, Comune, Asp, Amministrazione Penitenziaria, UIEPE e Centro di Giustizia Minorile. A seguire in programma le relazioni di docenti ed esperti sul concetto di giustizia riparativa e mediazione e penale e sulle novità introdotte in materia dalla riforma Cartabia. I lavori del pomeriggio saranno invece dedicati alla presentazione di esperienze, progetti e buone prassi realizzate a Bologna e sul territorio nazionale.

L’evento fa parte del progetto Territori per il reinserimento: servizi per la Giustizia Riparativa e a favore delle vittime di reato, avviato dal Comune di Bologna e Asp Città di Bologna grazie a un finanziamento dalla Regione Emilia Romagna, e promosso da Cassa Ammende con l’obiettivo di sviluppare servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reato e per la giustizia riparativa e mediazione penale, anche attraverso l’attivazione di uno sportello informativo aperto alla cittadinanza.