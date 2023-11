Nell’ambito delle iniziative organizzate nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, sabato 25 novembre all’Auditorium DAMSLab di Bologna (ore 10 Piazza Pier Paolo Pasolini, 5/b, Bologna) si terrà l’iniziativa “Dieci domande sulla violenza”, organizzata dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna e dalla Rete ECCO!, in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il Comune di Bologna e Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

Dieci domande sulla violenza che studenti e studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado, e una rappresentanza dell’Università, rivolgeranno ai 6 Centri Antiviolenza e ai 3 Centri per Uomini Autori di Violenza di Bologna metropolitana.

A studenti e studentesse verrà consegnata la Convenzione di Istanbul: il testo internazionale più recente, recante misure di contrasto alla violenza su donne e minori.

L’evento si svolgerà in presenza per alcune classi delle scuole aderenti, e sarà trasmesso per tutte le altre e per chi vorrà seguire a distanza, in diretta streaming collegandosi al sito www.pianouguaglianza.it

Il programma

Intervento di apertura

Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di Cassazione, già Consulente giuridica della Commissione sul femminicidio del Senato

Saluti Istituzionali

Matteo Lepore, Sindaco della Città metropolitana e del Comune di Bologna

Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna

Giuseppe Antonio Panzardi, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna