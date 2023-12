Con la convenzione ottenuta dal dottor Paolo Valentino, in servizio nel capoluogo e nella frazione di Portonovo, Medicina ha migliorato la propria copertura sanitaria a garanzia delle cure primarie di base.

Con l’inserimento del dottor Valentino i medici di medicina generale (MMG) diventano undici, uno in più rispetto alla situazione storica del Comune di Medicina.

l medici di famiglia sono il punto di riferimento per tanti cittadini e rappresentano un importante collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale. A Medicina questo è stato evidente anche durante il periodo dell’emergenza Covid.

«La presenza dei medici di famiglia nelle nostre frazioni è un servizio prezioso che in collaborazione con AUSL vogliamo garantire. Un servizio davvero importante che non dobbiamo dare per scontato, specialmente in un territorio ampio come quello di Medicina. Un sentito ringraziamento va al dottor Andrea Barducci che ha svolto ambulatorio nella frazione di Portonovo per 36 anni. Un augurio di buon lavoro al dottor Paolo Valentino per l’inizio della sua carriera» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.