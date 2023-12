In una splendida giornata di sole, con temperatura fredda ma non rigida, il Bike Park di Casalecchio di Reno, per l’organizzazione della SC Ceretolese 1969, ha ospitato domenica 3 dicembre il Ciclocross d’Autunno terza e ultima prova del Master Cross Emilia Romagna, la rassegna nazionale voluta dalla società A Favore del Ciclismo del patron Fabio Sgarzi. .

Ai nastri di partenza quasi 300 ciclocrossisti provenienti da tutta Italia, con la mattinata dedicata ai master, junior, elite uomini e donne e nel pomeriggio i ragazzi, di tutte le categorie. Tra i partecipanti tanti ragazzi che fanno già parte delle nazionali e diversi campioni tricolori, per una giornata che vuole essere solo l’antipasto per i campionati nazionali giovanili di ciclocross che la società A favore del ciclismo organizzerà a Castelletto di Serravalle il 27 e 28 gennaio 2024.

Presenti sul circuito l’assessore allo sport del comune di Casalecchio Matteo Ruggeri, il presidente delle federciclismo di Bologna Stefano Marabini, il ciclista neoprofessionista Luca Paletti, che proprio dalla A Favore del ciclismo è partito per la sua carriera, oltre a Franco Chini, presidente della Ceretolese e vice presidente del comitato regionale della federciclismo che ha commentato: “Credo che dal punto di vista della qualità e dell’organizzazione la manifestazione sia perfettamente riuscita. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti qui a Casalecchio, ma anche i loro tecnici e dirigenti. Senza dimenticare i tanti volontari della Ceretolese che con professionalità si sono impegnati per la migliore riuscita di questa manifestazione”.

Dopo le vittorie tra i master di Alessandro Sereni tra i master di fascia 1, Luigi Ghiaroni in fascia 2, Stefano Nicoletti in fascia 3 e Giulia Ballestri tra le master, di rilievo, in particolare, nella gara elite il vuoto creato da una giornata di grandissima forma da parte di Filippo Agostinacchio che ha dato al secondo classificato Tommaso Ferri quasi 2’30. In campo femminile gara di testa per le due compagne di squadra della Ale cycling team Eva Lechner che è arrivata assieme a Lucia Bramati. Tra gli juniores bella vittoria del fratello più piccolo di Filippo, Mattia, arrivato assieme al compagno di squadra della Beltrami TSA Tre Colli Tommaso Bosio. Dal terzo al sesto posto rappresentanti della A Favore del ciclismo Matteo Rinaldi, Edoardo Bonafini, Luca Spezzani e Alezx Fratti.

Nel pomeriggio nel G6 femminile Irene Righetto (Team velociraptor) ha vinto con 26” su Maia Melissa Boga e 43” su Alyssa Di Girolamo. In campo maschile volata finale per Omar Berlini della Fiumicinese su Tommaso Poggi. Ben 35 i partenti tra gli Esordienti 2 con vittoria di Michel Careri (Guerciotti), su Lucio Baccini (Ale ciclyngTeam). Tra le ragazze Beatrice Maifrè ha dato più di un minuto a Giorgia Saardi, mentre tra le Allieve 1 anno Nicole Righetto ha battuto Aurora Masi. Tra gli Allievi vittoria di Giovanni Bosio su Tommaso Poggi, giunto a soli 5”. Per gli allievi secondo anno vittoria di Ivan Colombo (BG Junior -Pool Cantù),tra le ragazze Elisa Giangrassosu Valentina Bravi.

Tuute le gare sono state trasmesse in diretta su Canale 88 e sui social di Canale 88 e su quelli della Ceretolese.

La prova era valida anche quale campionato provinciale under 23 che si sono aggiudicati Alice Verri (Team Gauss) e Andrea Savigno (Cabotec Biotraining) ma anche come campionato regionale Master. Per la fascia 1 il titolo è andato a Stefano Apollonio (Frecce rosse), in fascia 2 Luigi Ghiaroni (Bici per tutti), quindi per la fascia 3 Stefano Nicoletti (Emiliana Bike), infine campione regionale master donne è Giulia Ballestri (Emilia Bike), ED2 Rachele Formica (STM), ES2 Manuele Marzari (A favore del ciclismo), AL1 Federico Ricci (Ceretolese 1969), AL2 Michele Marzari (A favore del ciclismo)..

Dopo le tre prove le classifiche finali del Mastercross Emilia Romagna 2023 hanno portato a questi vincitori: nelle Elite F Giulia Bertoni (Papao Racing), Elite M (Andrea Martinelli (Team Lapierre), Under 23 M Filippo Agostinacchio (Beltrami), Under 23 F Marta Zanga (Beltrami), Juniores D Valeria Terzi (Ale Cycling Team), Juniores M Filippo Agostinacchio (Beltrami), Juniores M Luca Spezzani (A Favore del ciclismo), DA2 Elisa Grasso (Guerciotti), AL2 Paolo Marangoni (Guerciotti), DA1 Giada galasso (Ciclistica Rostese), AL1 Giovanni Bisio (Guerciotti), DE2 Giorgia Sardi (Gaga Bike), ES2 Michel Careri (Guerciotti).