Nel pomeriggio del 4 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Modena e quelli delle Compagnie di Carpi e Sassuolo, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Carabinieri di Parma, hanno eseguito nel comune di Modena dei servizi coordinati – in modalità ad “Alto Impatto” – finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona, il patrimonio e quelli connessi agli stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche.

Nel corso dell’attività ispettiva, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno proceduto al controllo di due esercizi pubblici di generi alimentari del centro, riscontrando una serie di carenze igienico-sanitarie, che hanno comportato la contestazione, a carico dei rispettivi titolari, di sanzioni amministrative per un importo complessivo di duemila euro.

Sono state identificate nel complesso 30 persone all’interno del parco Giardini Ducali e del Pertini.

Tali servizi rientrano nelle attività di controllo predisposte in coordinamento con la Prefettura di Modena, in piena attuazione della direttiva del Ministero dell’Interno, per il quale il Comando Provinciale di Modena ha pianificato con cadenza regolare l’impiego di Carabinieri delle Stazioni urbane e delle Compagnie limitrofe.