Questa mattina poco prima di mezzogiorno, i Vigili del fuoco di Bologna con automezzo per il soccorso in ferrovia, sono intervenuti presso la Stazione Centrale di Bologna dove al binario 18 una persona era stata travolta da un treno ad Alta Velocità. All’arrivo dei soccorsi la persona era ancora in vita. Sul posto anche personale del 118, Polizia di Stato, personale di Ferrovie dello Stato.