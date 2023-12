Sbarca in città la catena della cucina autentica giapponese: Sagami Reggio Emilia (via Olimpia 2) si aggiunge ai ristoranti già attivi in Italia a Milano, Modena, Bologna, Parma, Bellinzago Lombardo e Verona. Dietro al marchio Sagami le ricette dello chef Makoto Isaji San che dietro ai fornelli ci sa fare e confessa di apprezzare la cucina reggiana, soprattutto i cappelletti. Anche per questo ha scelto di fermarsi a Reggio Emilia una volta vestiti i panni di Ceo di Sagami Italia e di proporre qui i piatti della tradizione giapponese.

Lo chef giapponese ha presentato quindi alcuni piatti del nuovo menu Sagami. Tra gli antipasti si sono degustati il Nagoya Miso Kushikatsu (spiedini di cotoletta di maiale alla giapponese con salsa di miso) e l’Ebi Mayo (gamberi in salsa poke – maionese, salsa piccante e salsa al sesamo). Come piatto principale è stato servito il Pirikara Curry Tsukemen (zuppa calda al curry giapponese con cipollotto e carne di maiale macinata piccante e soba fredda a parte con topping di uovo, cipollotto, bamboo e alga nori), seguito dal dolce Taiyaki (due frittelle di farina di grano, uova, miele farcite con marmellata di Azuki – fagioli rossi dolci).

“Ogni piatto – ha spiegato lo chef – racchiude un connubio di sapori dove tradizione e innovazione si mescolano; ogni portata abbraccia la cultura giapponese e le nuove tendenze culinarie; ogni assaggio narra una storia antica e regala un’esperienza inedita in un viaggio dai gusti straordinari.”

Il Giappone è celebre per la sua ricca tradizione culinaria e per l’abilità nel fonderla con l’arte gastronomica.

Partito dalla città natale di Nagoya, chef Makoto San, 45 anni, incarna questa fusione tra alta cucina e spirito imprenditoriale. La sua maestria nella preparazione di sushi e altre specialità giapponesi è cresciuta costantemente, guadagnandosi una reputazione in tutto il Giappone e oltre confine, come dimostrato dalla sua esperienza in Cina dove ha inaugurato il primo Sagami a Shanghai nel 2014. La scoperta dell’Italia è avvenuta durante Expo 2015 di Milano e, da lì, la sua progressiva espansione in altre città italiane.

Particolare attenzione della vera cucina tradizionale giapponese che Sagami ha eletto a guida è la Soba, un alimento ben noto per il suo alto valore di salute e – non a caso – l’aspettativa di vita media del Giappone è tra le più alte al mondo. Sagami usa la “Manten-Kirari”, una varietà di Soba ricca di Rutina, in grado di prevenire anche malattie cardiache, arteriosclerosi e ipertensione. Per questo è “The Healthy-Menu Company” con un Menu Soba dalle mille, salutari, sfaccettature.