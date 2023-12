Il cuore di Macron batte per Bologna. Le radici di un’azienda sono le fondamenta di un’attività che nasce e cresce in un territorio. Macron e Bologna sono un binomio indissolubile. L’identità è fondamentale per un’azienda, per un brand. Questo è il motivo per il quale il CdA di Macron, lo scorso 1° dicembre, ha deciso di contribuire ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento della Torre Garisenda, simbolo dell’identità cittadina, attraverso una donazione di 100.000 euro.

L’iniziativa del brand emiliano, che si affianca al Comune di Bologna, dimostra il forte legame dell’azienda di Crespellano con il capoluogo emiliano. Una scelta del fare che contraddistingue da sempre l’attività di Macron, tantissime volte in prima linea a favore di iniziative sociali e di solidarietà. Il rapporto tra Macron e Bologna è di forte intensità e il senso di appartenenza a questa città e al territorio che rappresenta è ampiamente dimostrato anche nella scritta “Designed in Bologna” presente su ogni capo dell’azienda emiliana e che evidenzia come lo stesso sia ideato, progettato e sviluppato nella sede bolognese del brand italiano.

Insieme al contributo di 100.000 euro che è stato annunciato nel corso della conferenza stampa congiunta con il Comune di Bologna, alla quale erano presenti Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Gianluca Pavanello, CEO di Macron, è stata comunicata anche la realizzazione di una maglia speciale dedicata alle Torri di Bologna. La maglia, che presenta frontalmente una speciale grafica con le parole “WE LOVE BOLOGNA”, è già in vendita presso il Macron Sports Hub Bologna, i Macron Store di Gran Reno, Rastignano e Galleria Cavour, il negozio di Bologna Welcome e online su macron.com al link https://www.macron.com/it/we-love-bologna-special-t-shirt.html

Parte del ricavato dalla vendita di questa speciale t-shirt andrà a sommarsi alla quota già destinata dall’azienda bolognese a supporto dei lavori di messa in protezione della Torre Garisenda.

“È stato davvero facile scegliere di supportare le Due Torri di Bologna. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Macron e Bologna, da sempre, sono un’unica cosa. Per questo, abbiamo donato 100.000 euro per la nostra città e per un monumento simbolo della bolognesità. Dare a Bologna, in forma concreta, l’amore che da lei riceviamo ogni giorno era doveroso. A modo nostro abbiamo voluto realizzare anche una maglietta speciale in cui parte del ricavato si aggiungerà alla somma già donata. La torre della Garisenda è patrimonio di tutti e sono certo che il contributo per salvarla arriverà da ogni parte”.