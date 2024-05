Era da un po’ che non se verificavano e, in tutta sincerità, non se ne sentiva la mancanza. Ma, nella nottata di ieri, ignoti non hanno trovato di meglio che guastare il fine settimana ai titolari di ‘Special Pizza’, pizzeria d’asporto con vetrine tra via Repubblica e via Costa con una ‘spaccata’.

Con un rombino estratto dalla sede stradale di via Costa i malviventi hanno mandato in frantumi la porta di ingresso del locale e, una volta all’interno, lo hanno messo a soqquadro svellendo il registratore di cassa, all’interno del quale c’erano tuttavia solo i pochi spiccioli lasciati lì, dopo la chiusura, dai gestori come fondo cassa.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione cittadina, che hanno effettuato i rilievi del caso: a chiarire le dinamiche dell’accaduto potrebbero essere le videoregistrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.