Ieri si è svolto un intervento da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sulla vetta del monte Cimone: i soccorritori sono partiti in aiuto ad un escursionista toscano che si è trovato in difficoltà con il peggiorare delle condizioni meteo.

Il ragazzo (classe 1997, residente a Monsummano Terme, PT) in giornata era partito dall’Abetone ed era giunto in vetta al monte Cimone: nonostante fosse adeguatamente equipaggiato per l’escursione si è però trovato in difficoltà per il meteo avverso – neve e forte vento – e non trovando un punto di riparo ha chiamato i soccorsi.

La stazione monte Cimone, attivata alle ore 19:45 dalla Centrale Operativa del 118 e dai Vigili del Fuoco, ha organizzato una squadra di tecnici, tra cui un sanitario, per recarsi sul posto: per organizzare al meglio il recupero sono stati messi a disposizione dei soccorritori sia i gatti delle nevi del comprensorio sciistico del monte Cimone, sia la funicolare di competenza dell’Areonautica Militare che, da Pian Cavallaro alla cima, ha facilitato l’arrivo dei soccorsi.

L’escursionista è stato raggiunto dai tecnici e visitato dal sanitario del Soccorso Alpino e, privo di problematiche sanitarie, è stato riportato a valle. Lintervento si è concluso circa alle ore 22.