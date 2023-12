Nella notte del 26 novembre 2023 gli operatori della Polizia Amministrativa e di Sicurezza e della Polizia Locale, effettuavano un controllo amministrativo dopo aver ricevuto segnalazioni circa l’alto volume della musica proveniente da un esercizio commerciale ubicato in Piazza Verdi. Gli agenti riscontravano all’interno della stessa una vera e propria pista da ballo, priva di ingombri e di arredi, in cui era posizionato anche un palco sopraelevato sul quale era installata una consolle.

Inoltre, si accertava la presenza di due DJ, uno dei quali era intento a mixare la musica, mentre un secondo incitava i partecipanti a ballare. Durante i controlli emergeva che il locale era privo dell’accordo con il Comune, che permette di rimanere aperto oltre l’orario di chiusura e di effettuare spettacoli o trattenimenti.

Considerate le modalità di gestione, il numero di persone all’interno del locale, la figura del DJ e le modalità di accesso, in data 18 dicembre 2023, il Questore ne disponeva la chiusura per una durata di 15 giorni (per ex. Art 100 del TULPS) a partire dal 20 dicembre.